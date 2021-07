Dit keer geen Guus Meeuwis, zoals in 2008

Hoe anders is het dertien jaar later. Ik ben geen twintig meer zoals toen, geen student meer, en ik gooi nog maar zelden 18 euro aan bier de lucht in. Maar ik ben er wél weer bij. Als journalist voor RTL Nieuws bij de Olympische Spelen van 2021. Samen met verslaggever Eelco Hiltermann, cameraman Han Pannevis en redacteur Matthijs Voortman verslaan en duiden we deze Spelen. En die worden wel héél anders dan die van 2008.

De reis, het verblijf, en ook de sport worden - zonder toeschouwers - onvergelijkbaar. Bij aankomst op het vliegveld in Tokio wachtte ons een labyrint aan controles, protocollen en coronatests. Vier uur duurde het. In tijd trouwens niets vergeleken met mijn reis in 2008. Toen gingen we met de Transsiberië Expres. Een weekje in de trein. Die tijd heb je als student.