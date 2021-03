Corruptie, fraude en intrige

Ik ben afgelopen week aanwezig geweest bij zittingen van de parlementaire onderzoekscommissie, die Wirecard-getuigen voor de verandering streng ondervraagt. Achter de tafel zit het voormalige hoofd van de boekhouding keurig in het pak. De man die met zijn pennestreek 100 miljoen euro kon overmaken, had naar eigen zeggen 'geen kennis van illegale zaken'. De boekhouder is maar een schakeltje in het web.

De tentakels van het criminele bedrijf reiken tot de politieke arena´s van München tot Berlijn. Volgende maand zijn kanselier Merkel, de minister van Financiën en de minister van Economische Zaken aan de beurt om uitleg te geven over hun rol aan de parlementaire onderzoekscommissie.

Denk je dat je in één week alles hebt meegemaakt in Beieren, moet er nóg een CSU-parlementarier opstappen. Het is nu pas uitgekomen dat Tobias Zech in 2016 tegen betaling van 50.000 euro heeft gelobbied voor de dubieuze belangen van de ex-premier van Noord-Macedonië, Nikola Gruevski. De Duitser heeft er toen speciaal een PR-firma voor opgericht en introduceert Gruevski bij politici in Berlijn en München, alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. De ex-premier vlucht later naar Hongarije om een celstraf in Noord-Macedonië vanwege zijn aandeel in een afluisterschandaal te ontlopen. Premier Viktor Orbán heeft zijn vriend razendsnel politiek asiel verleend.

De stroom van corruptieschandalen raakt de christendemocraten in München én Berlijn. De CDU-CSU coalitie staat niet langer op eenzame hoogte in de peilingen. De voorsprong slinkt. Söder hoopt in eigen huis het tij te keren met een tien-punten programma. Hierin staat niet alleen de plicht tot transparentie over alle neveninkomsten van de CSU-parlementariërs op het spel maar ook de carrière van Söder in Berlijn. Want verreweg de meeste Duitsers zien in Söder meer dan Laschet het nieuwe gezicht van Duitsland. Hij komt wat strenger over en daar is blijkbaar behoefte aan.

Dat kun je uitleggen als een uitnodiging tot het kanseliersschap op voorwaarde dat hij het imago van Beieren weet op te krikken. Söder moet daarmee haast maken want tussen Pasen en Pinksteren neemt de partij het besluit wie er in de race om het Kanzleramt wordt gestuurd. De parlementsverkiezingen zijn in september.

Elk hemd heeft kreukels maar de Duitsers zijn hun strijkbout kwijt.