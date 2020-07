Honger? Hier hebben we lekkere braadworst!

Ik woon in een land dat met een hang naar vlees op het bord is vergroeid. In de naoorlogse tijd was vlees een luxeproduct. De slager wàs iemand. In de relatieve schaarste was elke maaltijd erop gericht om de maag te vullen, als het even kon met vlees.

"Vlees moet wel leuk blijven."

Inmiddels leeft de gemiddelde Duitser welvarender en dikker dan ooit maar nog steeds wordt mij in een restaurant na de maaltijd wel eens vriendelijk maar ook wat bezorgd gevraagd: "En? Zit u vol?" Alsof de serveerster de pompbediende is en ik de auto. Zonder vlees mis ik de brandstof om de dag door te komen. Zo is de gedachte.

Ik kom onderweg wel eens veetransportwagens tegen die af en aan naar het slachthuis rijden. Heel soms zie ik tijdens het inhalen schimmen van dieren, maar meestal geeft de kist niets prijs. De dood reist altijd mee en toch prijkt er weer een goedgemutst dier in het logo van de expediteur. Vlees moet wel leuk blijven.

"De allergrootste lachebekken hangen boven de immense vleesfabriek van Tönnies in Gütersloh."

De allergrootste lachebekken hangen boven de immense vleesfabriek van Tönnies in Gütersloh. Op het dak van de vleeshallen draait een reuzelogo in de rondte met daarop een lachende stier, een vrolijke koe en een goed gemutst varken. De dieren worden in het logo bij elkaar gehouden met een hartje, alsof we in de Ark van Noach zijn beland.