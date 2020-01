Voetballen op een kerkhof

Qatar lijkt in niets op het Friesland van mijn jeugd. Midden in de woestijn zijn er gigantische wolkenkrabbers opgetrokken. De winkelcentra zijn er groter dan het hele dorp waar ik opgroeide.

Ze vallen door uitputting van de wolkenkrabbers, zo de dood tegemoet. Het is moderne slavernij.

De aanleg van de wegen, hotels en voetbalstadions wordt gedaan door vele honderdduizenden gastarbeiders. Ze komen uit landen als India, Pakistan, Bangladesh of Nepal. Ze werken zonder veiligheidsvoorschriften. Hun paspoorten worden ingenomen, ze zwoegen zich kapot onder de brandende zon. Ze vallen door uitputting van de wolkenkrabbers, zo de dood tegemoet. Het is moderne slavernij. Alleen al uit Nepal kwamen er in Qatar vorig jaar meer dan honderd mensen om het leven. De afgelopen tien jaar zijn in totaal bijna vijftienhonderd. Een heel vak vol in het Philips Stadion of de Johan Cruyff Arena.

Ondanks aanhoudende kritiek zijn zowel PSV als Ajax afgelopen weekend naar Qatar afgereisd voor de wintertraining. Ajax verdient er een klein vermogen aan, PSV zegt de rekening zelf te betalen. Ik weet niet wat erger is.

De club laat weten 'geen behoefte te voelen om uitleg te geven over de redenen waarom ze voor Qatar kiezen'.

"Om misverstanden te voorkomen: de beschikbaarheid van spelers en trainer op de persdag is enkel bedoeld voor interviews over Ajax en de sportieve prestaties, niet over andere onderwerpen", schrijft Ajax aan de meereizende pers.