Premier Palestijnse Autoriteit stapt op, mogelijk eerste stap hervormingen

Meerdere landen zien een rol weggelegd voor de Palestijnse Autoriteit (PA) in het besturen van de Gazastrook na de oorlog. Wel zou president Mahmoud Abbas, die sinds 2005 president is van de PA, hervormingen door moeten voeren. Shtayyeh lijkt hierin zelf al een stap te hebben gezet. Het is vooralsnog onduidelijk of dat vrijwillig is gegaan, of onder druk van andere partijen, of omdat hij geen vertrouwen heeft in de hervormingen.

Verstoten uit Gaza

Verslaggever Pepijn Nagtzaam zegt dat het zou kunnen dat bijvoorbeeld de Verenigde Staten op de achtergrond al bezig is met de periode na de oorlog. De PA zou hierin dan inderdaad een rol kunnen hebben, 'terwijl ze nu in Gaza niets te vertellen hebben'.