Twee wielrenners overleden bij aanrijding in Gent, bestuurder onder invloed

Een automobilist is vanmorgen in het Belgische Gent ingereden op een groep wielrenners. Twee mannen zijn daarbij om het leven gekomen, drie andere renners raakten zwaargewond. De automobilist is opgepakt, hij bleek onder invloed te zijn.

De aanrijding vond vanmorgen rond 11.00 uur plaats in de Pantserschipstraat, in de haven van Gent. Daar reed een groep van vijf wielrenners op het fietspad toen een automobilist op hen inreed. Eén wielrenner zwaargewond Twee wielrenners zijn ter plaatse overleden. Het gaat volgens de politie, zo schrijven Belgische media, om twee mannen geboren in het jaar 1978. De drie andere fietsers raakten gewond, van wie één persoon zwaargewond.

Nog niet? Download ’m hier voor Android en iOS. Volgens het Belgische VRT Nieuws is de bestuurder vermoedelijk eerst op een stoeprand gebotst, waarna hij de controle over het stuur verloor. De bestuurder, ook geboren in 1978, werd na de aanrijding aangehouden en bleek onder invloed te zijn. De politie onderzoekt op dit moment hoe het ongeluk heeft kunnen geboren.