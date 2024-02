Non-binaire tiener overleden na gevecht op toilet in Amerikaanse school

Nex is non-binair, wat betekent dat een persoon zich niet thuis voelt in gendercategorieën man of vrouw. Op 7 februari zou er een gevecht hebben plaatsgevonden in het meisjestoilet van een middelbare school tussen de tiener en drie andere scholieren.

Dat blijkt uit nieuwe beelden die de politie vrijdag heeft vrijgegeven. Op die beelden van een bodycam van de politie is te zien dat Nex zelf vanuit een ziekenhuisbed aan een agent vertelt wat er was gebeurd op school.

'Verrot geslagen'

Nex vertelde, na pesterijen, water uit een waterflesje te hebben gegooid naar de drie meiden. "En toen kwamen ze alle drie op mij af." Het drietal zou Nex daarna 'verrot hebben geslagen' op de grond in het toilet.