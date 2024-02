Massale steun voor crowdfunding youtuber Acid, al ruim een ton opgehaald

Acid was onder de indruk na het horen van het vonnis. "Het is schrikken als je een rechter 'drie maanden cel' hoort zeggen. Ook al is het met uitstel", zei hij na afloop tegen de pers. "Het blijft wel een straf die op m'n strafblad zal staan. En dat was bij de Reuzegommers niet het geval. Dat is kut. Vreselijk zelfs. Ik zal dit voor de rest van m'n leven moeten meedragen."

Reacties van donateurs

Op de pagina van de crowdfunding regent het bijdrages in geld en reacties van mensen die het waarderen wat hij heeft gedaan.