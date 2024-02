Vuur in flat Valencia verspreidde zich mogelijk snel door brandbaar isolatiemateriaal

De Spaanse premier, Pedro Sánchez, liet op X weten dat hij 'geschokt was door de afschuwelijke brand'. Hij zei in contact te staan met de burgemeester van Valencia.

Murcia

In oktober vorig jaar kwamen 13 mensen om het leven bij een brand in een club in de regio Murcia. Dat was de dodelijkste brand in Spanje in meer dan 30 jaar tijd.