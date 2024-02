Russische luchtaanval op Odesa: drie doden

Zelensky heeft het over een steunpakket van 60 miljard dollar (ruim 55 miljard euro) dat wordt tegengehouden door de Republikeinen in het Amerikaanse Congres. Hun verwachte presidentskandidaat bij de verkiezingen later dit jaar, oud-president Donald Trump, wil Kyiv geen geld meer blijven geven.

Keuze voor Fox

"Zal Oekraïne overleven zonder de steun van het Congres? Natuurlijk. Maar niet wij allemaal", vertelde Zelensky aan Fox News in een interview vlak bij de frontlinie in Oekraïne. De keuze voor Fox is wellicht niet toevallig gezien de grote aanhang van de zender onder Amerikaanse conservatieven.