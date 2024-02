Netanyahu presenteert plan voor na de oorlog, maar het blijft vaag

Ook zijn er details te lezen die betrekking hebben op grens tussen Egypte en Gaza. Netanyahu wil een 'zuidelijke afsluiting' afdwingen. Dit naar eigen zeggen om smokkelactiviteit boven en onder de grond te voorkomen en 'om een heropleving van de terreuractiviteiten te voorkomen'.

Palestijnse staat

De sluiting van de grens zal volgens het plan worden gehandhaafd met hulp van de VS en in samenwerking met Egypte.

Dat laatste is overigens de vraag. Egypte was eerder afwijzend over Israëlische controle over de grens overgang. Het is de vraag of dat dit keer ander is, ook omdat deze plannen niet tot doel hebben een Palestijnse staat in te stellen. Iets waar Egypte wel voorstander van is.