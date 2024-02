Bobi na onderzoek niet langer oudste hond ter wereld

Bobi stierf vorig jaar oktober, maar daarmee was het hoofdstuk voor GWR nog niet gesloten. De organisatie vertrouwde de boel toch niet helemaal en startte vorige maand een onderzoek naar het bewijsmateriaal dat zijn baasje Leonel Costa aan had geleverd.

En helaas voor Bobi en zijn baasje: GWR heeft vandaag laten weten dat Bobi de oorkonde en titel nu officieel kwijt is geraakt. "We hebben geen sluitend bewijs gevonden dat de geboortedatum van Bobi definitief kan bewijzen", laat de organisatie weten. "En zonder enig sluitend bewijs dat momenteel voor ons beschikbaar is, kunnen we Bobi eenvoudigweg niet als recordhouder behouden."

'Dit is ongegrond'

Baasje Leonel heeft nog geen reactie gegeven op het besluit van GWR, maar had eerder al wel gezegd dat vermoedens over de ongeloofwaardigheid van de leeftijd van Bobi 'ongegrond waren'.