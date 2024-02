Risico op oorlog groeit door klimaatcrisis: 'Mensen hebben geen keus'

Middendorp haalt een anekdote uit zijn tijd in Somalië aan. "Daar gingen we met dure marineschepen achter piraten aan. Dat waren eigenlijk arme boeren en vissers, die niet konden rondkomen. Uit wanhoop werden ze piraat. Ik realiseerde mij dat we met symptoombestrijding bezig waren van een dieper probleem. Dat had alles met toenemende droogte te maken."

Positiviteit

En we staan pas aan het begin, denkt Middendorp. Er is volgens hem nog te weinig aandacht voor het thema klimaat in samenhang met de veiligheid. "We moeten duidelijker maken wat de impact kan zijn van klimaatverandering voor Nederland en voor de burger, het tastbaarder maken. Er moet meer bewustwording komen dat we er iets aan moeten doen."

En een heuse klimaatoorlog, zou die er kunnen komen? "Klimaat is nu nog niet de enige oorzaak van een oorlog, maar dat kan het in de toekomst wel worden. Het leidt nu al tot meer instabiliteit rond Europa en heeft een aanjagend effect op migratiestromen en drugs- wapen- en mensenhandel en extremisme."