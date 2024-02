X-account weduwe Navalny korte tijd opgeschort, verbaasde reacties

Het is nog onduidelijk waarom het account van Joelia Navalnaja werd geblokkeerd. Er stond alleen dat X accounts opschort van mensen die zich niet aan de regels houden.

Verbazing

Op X reageerden veel mensen met verbazing op het feit dat de berichten van Joelia niet meer te zien waren. "Hey Elon Musk, leg alsjeblieft even uit welke regels er zijn overtreden", schreef de Anti-Corruptie Foundation (ACF), de non-profitorganisatie die in 2011 is opgericht door Navalny.