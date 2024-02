Lichamen van jarenlang vermiste kinderen VS gevonden in beton en kofferbak

De politie in Colorado werd een maand geleden, op 20 januari, gealarmeerd over een verdachte container in een opslagruimte met daarin verhard beton. Na onderzoek werd twee dagen later duidelijk dat er stoffelijke resten van een kind in het beton waren gevonden, schrijft de politie van de stad Pueblo, Colorado, in een persbericht. De hulp van het publiek werd daarna ingeroepen: want wie was dit?

In 2018 voor het laatst gezien

Er waren wel vermoedens dat het zou gaan om de kinderen Jesus of Yesenia, dus deelde de politie foto's van de kinderen in de hoop dat iemand wist waar zij waren. De twee waren voor het laatst gezien in de zomer van 2018. Ze waren nooit als vermist opgegeven, maar de politie was wel eerder gevraagd om te controleren of de kinderen nog in goede gezondheid zouden zijn. Onduidelijk is door wie.

De politie wist toen alleen niet waar de kinderen verbleven, staat in een persbericht.