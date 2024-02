Deskundigen eensgezind na dood Navalny: 'Poetin is een dictator'

Smeets gaat zelfs nog een stapje verder dan het woord dictatuur. Hij spreekt van 'totalitaire elementen' in het regime van Poetin. In een dictatuur kun je volgens Smeets in de privésfeer nog wel zeggen wat je denkt, maar niet overal op straat.

In een dictatuur heb je - als je je schikt naar de voorwaarden, en je doet niet moeilijk - soms geen problemen. In een totalitair regime is iedereen ondergeschikt aan de staat. De bekendste voorbeelden zijn het Nazi-Duitsland van Adolf Hitler, en tegenwoordig Noord-Korea onder Kim Jong-un.

Machtsmisbruik

Dat is bij een totalitair regime anders. Smeets haalt Navalny aan. Zijn lichaam is na zijn dood nog altijd niet vrijgegeven, en het is de vraag wat er op dit moment mee gebeurt. "Het is nu zelfs onzeker of Navalny wel begraven kan worden. Wat is nog meer een ingreep in iemands privéleven dan dat?"