Onverwachte vondst: viagra zou risico op alzheimer kunnen verminderen

Klinkt dus allemaal heel bemoedigend, maar zoals eerder gezegd: meer onderzoek is nodig. Ook bij de mannen. De wetenschappers kunnen nog niet honderd procent vaststellen of het verminderd risico écht door de pillen komt. Het kan ook zijn dat mannen die het meest viagra of soortgelijke pillen gebruikten, het meest lichamelijk en seksueel actief zijn en al minder vatbaar zijn voor het ontwikkelen van de ziekte van Alzheimer.

Kritiek

"We kunnen niet definitief zeggen dat de medicijnen verantwoordelijk zijn, maar dit geeft ons wel stof om na te denken over hoe de toekomst van de ziekte eruit zou kunnen zien", zegt Brauer tegen de Britse krant, "We hebben nu meer onderzoek nodig om de mogelijke effecten van deze medicijnen op de ziekte van Alzheimer bij zowel vrouwen als mannen te testen."

Er klinkt ook kritiek. Madhav Thambisetty, senior-onderzoeker bij het Amerikaanse Nationale Instituut voor Ouderdom, heeft de uitkomsten van het onderzoek bekritiseerd. Hij deed in 2021 onderzoek naar de invloed van viagra op alzheimer, maar vond geen positief effect.

Volgens hem is er een risico dat er bijwerkingen zijn die niet meegenomen zijn in het onderzoek, zoals de slaapkwaliteit van mensen, of de manier waarop mensen omgaan met diabetes. "Dit kan valse resultaten opleveren."