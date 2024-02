Romeinen krijgen 2000 jaar na dato schuld van aanwezigheid bedwantsen in Engeland

Dat zegt Andrew Birley tegen The Guardian. Hij is hoofdonderzoeker van het archeologische team. "Heel bijzonder, zeker omdat het zo lang geleden is."

Borstkastjes

Katie Wyse Jackson was de onderzoeker die de vondst deed. Ze is gespecialiseerd in insecten in de archeologie. Jackson vond twee borstkastjes in een deel van de nederzetting dat zou dateren van rond het jaar 100. Die borstkastjes zouden komen van de gewone bedwants.

Hier werd de vondst gedaan: