Meerdere puppy's met misvormde pootjes, schurft en wormen gedumpt in VK

Het opvangcentrum, New Hope Animal Rescue, kreeg afgelopen maandag een melding over de gedumpte honden. Zeven kleine spaniëls waren gezien in een veld in Swanley, in het Britse Kent. Vrijwilligers gingen er direct heen en vonden de dieren, die in zeer slechte omstandigheden verkeerden.

De puppy's bleken allemaal schurft te hebben. "Maar hoewel dat verschrikkelijk is, was dat niet het ergste", schrijft het centrum op Facebook.