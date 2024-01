Spectaculaire bogen: zo takelt grootste ijsberg ter wereld nu af

De grootste ijsberg ter wereld smelt. Dat is geen verrassing, want hij drijft richting steeds warmere wateren, nadat hij in de herfst vorig jaar op drift was geraakt. Het verval van de ijsberg levert nu prachtige plaatjes op.

Een schip van het bedrijf Eyos Expeditions kwam in de buurt van de ijsberg, en legde het vast. Door de golven worden gaten geslagen in het ijs, waardoor bogen ontstaan. Enorme golven "We zagen drie meter hoge golven in de ijsberg slaan", zegt reisleider Ian Strachan tegen de BBC. Hij zag het ijs voor zijn ogen afbrokkelen. satellietbeeld van de ijsberg A23a. © ANP De ijsberg brak al in 1986 af van Antarctica, maar begon pas afgelopen najaar weg te drijven. De ijsberg is op weg naar de South Orkneyeilanden, die liggen 600 kilometer ten noorden van Antarctica. 'Verbijsterend groot' Het is niet gek dat de ijsberg die kant op drijft. Het is de weg die veel losgebroken ijsbergen afleggen. Uiteindelijk smelten ze, net als deze zal gaan doen. De ijsberg vanuit de lucht. © Eyos expeditions / Richard Sidey "Het was geweldig mooi om te fotograferen", zegt Eyos-videograaf Richard Sidey tegen de BBC. "Het is verbijsterend groot. De ijsberg strekt zich zo ver uit als je kunt zien, in beide richtingen." Natuurlijk proces Eind november had de ijsberg een oppervlakte van ongeveer 4000 vierkante kilometer. Ongeveer zo groot als de provincie Noord-Holland.

Nog niet? Download ‘m hier voor Android en iOS. Volgens Bert Wouters, universitair hoofddocent aardobservatie aan de TU Delft, is deze ijsberg door een natuurlijk proces afgebroken. Maar door de opwarming van de aarde breken er steeds meer ijsbergen af van Antarctica, zegt hij. De losgebroken ijsberg neemt heel veel mineralen mee waar kleine levende zeemechanismen van kunnen profiteren, vertelde Wouters eerder aan RTL Nieuws. "Deze zijn een voedingsbron voor groter zeeleven, zoals vissen en zeevogels."