Komend jaar nóg warmer dan 2023? 'We kijken gespannen naar oceanen'

Het zou kunnen dat 2024 zelfs boven de 1,5 graad opwarming uitkomt, denkt het Met Office, het Britse KNMI. Dat zou betekenen dat het Parijs-akkoord - in ieder geval voor een jaar - overschreden wordt. De conclusie dat we het Parijs-akkoord niet hebben gehaald, is dan nog altijd te vroeg. Daarvoor moet de opwarming over een langere periode hoger zijn dan die 1,5 graad.

Oceanen zorgen voor spanning

Ook volgens Van Aalst is het niet uitgesloten dat komend jaar boven de 1,5 graad opwarming uitkomt, al wil hij zich er ook niet op blindstaren. Want als we over die 1,5 graad heen gaan, wil dat niet zeggen dat alles verloren is. "Het is geen klif waar je vanaf rijdt. En we gaan pas op termijn zien wat het overschrijden van die 1,5 graad betekent."