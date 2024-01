John Kerry treedt terug uit regering voor campagne Biden

Zo trokken onder Trump de Verenigde Staten zich terug uit het klimaatakkoord van Parijs, omdat het nemen van maatregelen te duur zou zijn. Biden bood daar later excuses voor aan en liet de VS meteen terugkeren toen hij aantrad in 2021.

'Staat enorm veel op het spel'

De race om het Witte Huis zou dit jaar dus zomaar een nieuwe tweestrijd kunnen worden tussen Joe Biden en Donald Trump. Een herhaling van zetten? Niet volgens onze correspondent Erik Mouthaan, vertelt hij in onderstaande video. "Het is echt anders. De oorlog in Oekraïne, de oorlog in Israël. Er staat enorm veel op het spel."