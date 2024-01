Sinds noodtoestand 859 mensen opgepakt in Ecuador

Sinds de noodtoestand begin deze week is uitgeroepen zijn er in Ecuador al 859 mensen opgepakt. Dat heeft de regering vandaag bekendgemaakt. Er zullen nog veel meer arrestaties volgen, want 'de strijd tegen de drugsbendes is nog in volle gang'.

In Ecuador werd dinsdag de noodtoestand uitgeroepen na een reeks gewelddadige incidenten die verband hielden met drugshandel. Het Zuid-Amerikaanse land verkeert sindsdien in een diepe crisis met onder meer gevangenisrellen en de bestorming van een televisiestudio tijdens een live-uitzending, zoals te zien in onderstaande video. Op deze beelden zie je hoe gewapende mannen uitzending Ecuador overnemen 00:54 ✕ De regering probeert met de politie en het leger terug te slaan door honderden mensen op te pakken die banden hebben met criminele organisaties. Daarbij zouden 25 ontsnapte gevangenen zijn opgepakt en 56 gijzelaars zijn bevrijd. Bendeleden en agenten overleden Ook zegt de regering vuurwapens, munitie, explosieven, boten en voertuigen te hebben ingenomen. Vijf vermoedelijke bendeleden en twee politieagenten zijn de afgelopen dagen omgekomen. Lees ook: Bendegeweld in Ecuador bereikt nieuw dieptepunt, regering zet leger in Donderdag maakte de Verenigde Staten bekend dat het een militaire bevelhebber en civiele adviseurs naar Ecuador gaat sturen om president Daniel Noboa bij te staan in de strijd tegen de misdaadbendes. Zij moeten met Ecuadoraanse collega's 'onderzoeken hoe er effectiever samengewerkt kan worden om de dreiging van transnationale criminele organisaties het hoofd te bieden'. Land tussen grootste cocaïneproducenten Ecuador kampt namelijk al jaren met extreem veel geweld, onder meer door zijn geografische ligging tussen Colombia en Peru, de twee grootste cocaïneproducenten ter wereld. Het land heeft grote zeehavens van waaruit drugs wordt gesmokkeld. Daarbij is Europa een steeds belangrijkere bestemming: in 2014 ging nog 9 procent van de cocaïne vanuit Ecuador naar Europa, afgelopen jaar was dat al 30 procent.