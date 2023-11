Oprichter Spaanse nationalistische partij Vox in gezicht geschoten

Alejo Vidal-Quadras (78), de oprichter van de Spaanse radicale en nationalistische partij Vox, is midden op straat neergeschoten. Hij is geraakt in zijn gezicht en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. "Alles lijkt erop te wijzen dat deze schietpartij een doelbewuste actie was", vertelt RTL Nieuws-correspondent Richard Hogenkamp.

Ook omdat het erop lijkt dat Vidal-Quadras is opgewacht door de schutter. Hij liep namelijk net zijn woning uit richting zijn auto toen hij werd beschoten. Vidal-Quadras zou van dichtbij zijn beschoten door iemand die achterop een motor reed. Volgens medische bronnen die de krant El Mundo heeft gesproken, zou Vidal-Quadras in zijn onderkaak zijn geraakt en buiten levensgevaar zijn. De Spaanse politicus Vidal-Quadras was jarenlang lid van het Europees Parlement en was daar van 2004 tot 2007 vicevoorzitter van namens de Europese Volkspartij. In 2014 besloot hij de partij te verlaten, om een eigen partij op te richten: Vox. Het was een beweging tegen de Catalaanse onafhankelijkheid, legt RTL Nieuws-correspondent Richard Hogenkamp uit. "Hij wilde het tegengeluid zijn. Later zijn ze de extreemrechtse hoek opgegaan." Lees ook: Gevluchte Catalaanse leider ontloopt zijn straf en mag terug naar Spanje Of de beschieting verband houdt met zijn politieke standpunten of verleden, is niet bekend. De politie heeft vooralsnog enkel 'een verdachte met een zwarte helm' in beeld, en vermoedt door de werkwijze van de dader dat het om een ervaren schutter gaat. De publieke omroep Radio Nacional stelt dat de recherche niet denkt aan een aanslag met politieke of ideologische motieven. Een paar uur eerder kwam het nieuws in Spanje naar buiten dat Carles Puigdemont - juist de man die in 2017 de onafhankelijke staat Catalonië uitriep - vrijuit gaat. Het Spaanse Openbaar Ministerie zat zes jaar achter Puigdemont aan, maar hij krijgt nu amnestie van premier Pedro Sánchez. De plaats delict. De straat werd na onderzoek vrijgegeven. © RTL Nieuws / Richard Hogenkamp In ruil voor zijn vrijheid beloofde hij gedoogsteun te geven aan het volgende kabinet van Sánchez. De deal roept bij veel Spanjaarden woede op. Ook Vidal-Quadras was daar boos over, schreef hij net na het nieuws vandaag op X. 'Geen liberale democratie meer' "Het beruchte pact tussen Sánchez en Puigdemont, dat de rechtsstaat in Spanje vernietigt en een einde maakt aan de scheiding der machten, is al overeengekomen. Onze natie zal dus ophouden een liberale democratie te zijn en een totalitaire tirannie worden. Wij Spanjaarden zullen dat niet toestaan."