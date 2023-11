Peuter VS schiet zichzelf neer met op speelplaats gevonden wapen

Een jongetje in de Amerikaanse stad Las Vegas is zwaargewond geraakt nadat hij zichzelf had neergeschoten met een vuurwapen dat hij had gevonden op de speelplaats van een kinderdagverblijf. NBC News schrijft dat een tiener die op de vlucht was voor de politie het wapen daar had achtergelaten.

De tiener die het vuurwapen op de speelplaats had gedropt, zou volgens de lokale autoriteiten kort daarvoor iemand in een stadsbus hebben beschoten. NBC citeert een lokale politieman die vertelt hoe een jongetje vervolgens 'het wapen vond, oppakte en afvuurde'. Het kindje – volgens de agent jonger dan 5 – raakte daarbij zwaargewond. Zijn toestand zou 'kritiek, maar stabiel' zijn. Lees meer: Handgranaat gevonden in speeltuin Rotterdam De tiener werd in de buurt van het kinderdagverblijf gevonden en opgepakt. Over een muurtje Hij zou in een stadsbus ruzie hebben gekregen met een man. Daarop trok de minderjarige het vuurwapen en schoot de man neer. Ook hij moest naar het ziekenhuis. De tiener sloeg na de schietpartij op de vlucht en sprong over een muurtje. Zo zou hij op de speelplaats van het kinderdagverblijf terecht zijn gekomen.