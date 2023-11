Ophef in Duitsland om naamsverandering kinderdagverblijf Anne Frank

Er is veel discussie over de naam van een Duitse kinderopvang. Het kinderdagverblijf Anne Frank wil namelijk niet langer de naam van het Joodse meisje dragen en is van plan de naam te veranderen. Het verhaal over Anne Frank zou voor kinderen 'moeilijk te begrijpen zijn', zegt de directeur. Totale onzin, vinden anderen.

Het kinderdagverblijf Anne Frank in de Duitse gemeente Tangerhütte, in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt, zal binnenkort 'Weltentdecker' (wereldverkenner) heten. Althans, dat is het plan. De wens om de naam van het kinderdagverblijf - dat begin jaren zeventig werd gebouwd - te veranderen zou van ouders en medewerkers komen, schrijft de krant Volksstimme. 'Geen politieke naam' Directeur van de school, Linda Schichor, vertelt aan de Duitse krant dat ze een 'kindvriendelijkere' naam wilden. Het verhaal van Anne Frank zou volgens haar 'moeilijk te begrijpen zijn, vooral voor kleine kinderen'. "We wilden een naam zonder politieke achtergrond", vertelt Schichor. Het Internationaal Auschwitz Comité heeft verbijsterd gereageerd op het besluit. "Als je bereid bent je eigen geschiedenis zo achteloos terzijde te schuiven, zeker in deze tijden van nieuw antisemitisme en rechts-extremisme, en als de naam van Anne Frank in de publieke ruimte als ongepast wordt ervaren, kun je alleen maar angstig en ongerust worden", reageert Christoph Heubner van het comité in een open brief. 'Diversiteit van de kinderen centraal' Hij roept de school op om het besluit te heroverwegen. Binnenkort wordt de naamsverandering besproken in de gemeenteraad van Tangerhütte, maar burgemeester Andreas Brohm heeft al aangegeven dat ze de naamsverandering begrijpt. Vooral omdat het verblijf zou werken aan een 'nieuw concept' waarbij de opvang 'opener is dan voorheen en de zelfbeschikking en diversiteit van de kinderen centraal zet'. Brohm: "Als ouders en werknemers een naam willen die het nieuwe concept beter weerspiegelt, dan heeft dat meer gewicht dan de mondiale politieke situatie."