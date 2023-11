Jongen (15) overleden in Center Parcs Engeland na val van skateboard

In een Center Parcs in Groot-Brittannië is een 15-jarige jongen overleden nadat hij van zijn skateboard was gevallen. Dat schrijven Britse media. "Dit is een verdrietige tijd en onze gedachten zijn bij zijn familie en vrienden."

Dat laat het vakantiepark in een reactie weten. Het ongeluk gebeurde vorige week donderdag in Center Parcs Woburn Forest in Bedfordshire, zo'n 80 kilometer ten noorden van Londen. Het nieuws komt vandaag pas naar buiten. In skatepark De jongen zou tijdens het skaten op een skatebaan in het park van zijn skateboard zijn gevallen. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de tiener werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Lees ook: Jongen (11) omgekomen tijdens kinderfeestje in Amsterdamse klimhal Maar hulp mocht niet meer baten, de jongen overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. "Met grote droefenis bevestigen wij dat na een incident in Center Parcs Woburn Forest vorige week een gast op tragische wijze is overleden", laat een woordvoerder weten. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. De woordvoerder zegt alle hulpdiensten te bedanken.