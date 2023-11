Ze werd het beeld van gruwelijkheden Hamas: nu doen vrienden ontvoerde Noa emotionele oproep

"We weten niets over de conditie van de gegijzelden", zegt een van de aanwezige familieleden. "We willen Ofir en de anderen zien", zegt de opa van Ofir Engel, de jongen die na zijn ontvoering met spoed tot Nederlander werd genaturaliseerd. "Daarom zijn we hier."

Ofir en Amit benadrukken dat het gaat om een 'internationaal en humanitair probleem'. "We hopen dat het wereldwijd delen van dit verhaal helpt om de gegijzelden thuis te krijgen. Dat er mogelijk iets verandert", zegt Ofir. "Het voelt als m'n levensmissie. Mijn vriendin zit onder de grond. Ik moet haar helpen."

Beide mannen krijgen geen informatie van de Israëlische overheid. "Ze praten daar niet over, omdat het heel gevoelig ligt", zegt Amit. "Maar we geloven in de regering. Zij doen er alles aan om de gegijzelden terug te brengen. Maar dit is niet alleen de missie van Israël. Het is de missie van de wereld."

Particulier initiatief

Volgens Mike Bailey, een van de organisatoren van de reis, is het 'een particulier initiatief dat niet wordt gefinancierd door de overheid'. Directeur van CIDI, Naomi Mestrum, bevestigt dat. "Het is een privé-initiatief van families en wordt gefinancierd door donaties uit Israël. Wij faciliteren de bijeenkomst alleen."