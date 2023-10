Politie tast in duister: wie schoot Belgische advocaat Claudia dood?

De schietpartij vond zaterdagmiddag iets na 13.00 uur plaats in Sint-Lievens-Houtem, een dorp tussen Gent en Aalst. Advocaat Claudia - die de laatste jaren gespecialiseerd was in familierecht en echtscheidingen - liep in haar voortuin toen ze, zo schrijft onder meer VRT Nieuws, koelbloedig werd doodgeschoten. Ze werd nog gereanimeerd, maar hulp mocht niet meer baten.

'Help, help!'

Volgens de Belgische krant De Standaard zou de dader kort daarvoor in het kantoor van de advocaat zijn geweest, maar zou het direct tot een ruzie zijn gekomen. Claudia zou daarna naar buiten zijn gerend en hebben geroepen: 'Help, help, er zit hier een gek binnen.'

De 22-jarige zoon van de vrouw, die bij haar was tijdens de schietpartij, werd ook beschoten. Hij werd in zijn schouder geraakt en ligt nog altijd in het ziekenhuis. De man van Claudia, die samen met haar het advocatenkantoor runde, is volgens De Standaard ondergedoken.