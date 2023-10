Iraans meisje (16) dat werd toegetakeld door zedenpolitie overleden

Staatsmedia hielden het erop dat ze zou zijn flauwgevallen omdat ze een lage bloeddruk had. Staatspersbureau Fars publiceerde een video-interview met de ouders van het meisje, waarin zij beweerden dat het om een ongeluk ging. "We vragen mensen om te bidden voor het herstel van ons kind", zegt de vader.

Hengaw-woordvoerder Shekhi zegt dat het gesprek zeer waarschijnlijk onder dwang is opgenomen. "Dat zagen we eerder bij slachtoffers van de vrouwenrechtendemonstraties. Ze zeggen dat de kinderen zijn omgekomen door ongelukken. Ik denk niet dat dit wordt geloofd."

Ook geregeld geschoten

De Iraanse politie kwam dit jaar vaker in het nieuws omdat het keihard optrad tegen demonstranten van het regime. Daarbij is er ook geregeld gericht geschoten. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn zeker 522 doden, gevallen, onder wie jongeren en kinderen. Het regime heeft duizenden mensen opgepakt. Velen van hen kwamen zonder proces in de gevangenis, sommigen zijn geëxecuteerd.

Het verzet tegen het Iraanse regime leidde ertoe dat meer vrouwen in Iran zonder hoofddoek over straat gingen. In eerste instantie werd daar niet tegen opgetreden door de Iraanse zedenpolitie, vermoedelijk een poging om de rust te doen terugkeren in het land. Maar inmiddels zijn de strikte regels en onderdrukking werd volledig terug.