Slachtoffers aanslag Brussel waren mannen van in de 60 en 70

De twee Zweden die gisteren in Brussel werden gedood bij een aanslag, zijn een zestiger en een zeventiger. De man van in de zeventig komt uit de omgeving van Stockholm. Het andere dodelijke slachtoffer woonde volgens Zweedse media in Zwitserland. Een derde Zweed raakte gewond, een man van in de zeventig.

De Zweedse overheid riep Zweden in het buitenland eerder op op extra alert te zijn. De dreiging richting Zweden was al hoog voor de aanslag, maar is nu nog ernstiger, stelde Stockholm. Tunesiër van 45 Het Belgische Openbaar Ministerie onderzoekt een mogelijk verband tussen de aanslag en het conflict tussen Israël en Hamas. De dader werd na de aanslag door de politie doodgeschoten. Het gaat om Abdesalem L. een Tunesiër van 45, die illegaal in België verbleef. Lees ook: Dit is Abdesalem L., dader van de terreuraanslag in Brussel L. vroeg eind 2019 asiel aan in het land, maar dat werd een jaar later afgewezen. Niet lang daarna verdween hij van de radar, zegt de Belgische staatssecretaris voor Asiel Nicole de Moor. Verslaggever Eelco Hiltermann was in Brussel, hij vertelt in onderstaande video meer over de aanslagpleger: Aanslagpleger Brussel radicaliseerde: 'Hij was al jaren illegaal in België' 00:26 ✕ 'Hij was al jaren illegaal in België'