Dit is vanaf nu de heetste peper ter wereld: 'Ik kreunde een uur van de pijn'

"Ik voelde de hitte 3,5 uur lang", zegt Currie tegen ABC News. "En toen kwam de kramp. Dat was verschrikkelijk. Ik lag ongeveer een uur lang plat op een muur in de regen, kreunend van de pijn."

Scoville

Nee, een pretje is het niet, die Pepper X van Currie. Maar dat was de bedoeling ook niet. Hij wilde een peper fabriceren die ongeëvenaard heet was. En dat is gelukt. De peper is beter geschikt voor sauzen, maar ook dan moet je houden van een pittige sensatie.