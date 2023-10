Nacht vol onrust in Brussel, aanslagpleger Abdesalem L. gedood

L. werd gisteren voor het eerst gezien vanuit een flatgebouw aan het Saincteletteplein in de Belgische hoofdstad. Hij zette op straat een automatisch wapen in elkaar en begon niet veel later met schieten. Enkele mensen vluchtten een gebouw in, maar ontkwamen niet. L. volgde ze en schoot uiteindelijk drie personen neer. Twee van hen overleefden het niet. De derde is zwaargewond, maar zou buiten levensgevaar zijn.

Dreigingsniveau opgeschaald

Het nieuws zorgde uiteraard voor enorme onrust in de stad. De voetbalwedstrijd België - Zweden werd halverwege gestaakt, er kwam een klopjacht op de dader, maar hij bleek lang onvindbaar. Ook een huiszoeking bij hem thuis leverde niets op.

De beelden van gisteravond: