Dit is Abdesalem L., dader van de terreuraanslag in Brussel

De man, gehuld in een fluorescerend oranje jas, opende daar het vuur op het kruispunt. Sommige mensen vluchtten vervolgens een gebouw in, maar de man volgde hen en schoot ze daar neer. In een video die hij enkele minuten later opnam, zegt hij dat hij drie ongelovigen heeft gedood. Dat blijken er later twee te zijn, een derde persoon is zwaargewond.

Het federaal parket meldt dat een getuige vanochtend de politie inseinde dat hij de mogelijk dader had gezien in een café. De politie kwam ter plaatse en schoot de man daar neer. Hulpdiensten kwamen nog ter plaatse om de man te reanimeren, maar dat lukte niet. In het café werd ook een 'oorlogswapen en een zak met kleren aangetroffen'.

De beelden zie je hieronder: