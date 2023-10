Politie bevestigt: aanslagpleger Brussel overleden

De verdachte van de aanslag in Brussel is vanochtend door de politie neergeschoten in een Belgisch café, dat meldt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. Hij is vervolgens overleden, bevestigt het Federaal parket. Volg de laatste ontwikkelingen in dit liveblog.

Wat is er gebeurd? Gisteravond rond 19.15 uur zijn er twee Zweden doodgeschoten in Brussel, de dader zou een terroristisch motief hebben gehad.

De verdachte is Abdesalem L., een 45-jarige man die illegaal in het land verbleef. Hij is neergeschoten in een café en vervolgens overleden.

Het dreigingsniveau in Brussel is opgeschaald naar 4 (het hoogste niveau), in de rest van het land geldt dreigingsniveau 3.

Voetbalwedstrijd België - Zweden is gisteravond in de rust gestaakt.