Vis ook in Nederlandse schappen na dwangarbeid op Chinese schepen

In de cel

Eenmaal gevangen gaat al die inktvis naar China voor verwerking. En ook aan wal is sprake van wantoestanden: The Outlaw Ocean Project identificeerde visfabrieken in de noordoostelijke provincie Shandong, waar dwangarbeid plaatsvindt. De arbeiders zijn veelal Oeigoeren. Zij worden gedwongen om in de visfabrieken te werken, duizenden kilometers van huis. Werken ze niet mee, dan volgt straf, soms belanden ze in de cel.

Voor dit onderzoek had The Outlaw Ocean Project inzage in honderden interne bedrijfsdocumenten, lokale nieuwsberichten, handelsdata en satellietbeelden. Het team zag duizenden video's op het internet, vooral op Douyin, de Chinese versie van TikTok. Daarop lijken Oeigoerse arbeiders uit Xinjiang te zien te zijn. Het team wist ook te verifiëren dat de Douyin-gebruikers zich in Xinjiang hadden geregistreerd, en werden specialisten ingehuurd om het taalgebruik in de video's te analyseren. Daarnaast werden onderzoekers ingehuurd om enkele fabrieken te bezoeken. Deze bronnen lichtten een tipje van de sluier op over een systeem van gedwongen arbeid achter de vis die overal ter wereld gegeten wordt.