Den Haag geeft dit jaar naast bestaande hulp niets extra's aan Palestijnen

Met de hulp aan de Palestijnen is dit jaar niettemin al 51 miljoen euro gemoeid. Het geld gaat naar projecten van onder meer VN en hulporganisaties. Schreinemacher geeft aan dat het verlenen van hulp voor veel organisaties nu ook lastig is. "Organisaties moeten het wel kunnen wegzetten. Spullen moeten daar wel terecht kunnen komen bij de mensen die het nodig hebben."

Volgend jaar opnieuw kijken

Begin 2024 is het volgens de minister wel weer interessant om te kijken of er meer hulp geboden kan worden aan de Palestijnen. Ze benadrukt dat Nederlands veroordeling van de 'terroristische aanval' van Hamas op Israël de humanitaire hulp in het gebied niet in de weg staat.