Narges Mohammadi wint Nobelprijs voor de Vrede voor strijd vrouwenrechten in Iran

Mohammadi volgt de Belarussische Ales Bialiatski op, die vorig jaar de prijs won samen met de Russische organisatie Memorial en Center For Civil Liberties uit Oekraïne.

Bialiatski werd geroemd als een van de initiatiefnemers van de democratische beweging die in de jaren tachtig in Belarus op gang kwam. "Hij heeft zijn leven gewijd aan het bevorderen van democratie en vreedzame ontwikkeling in zijn thuisland", aldus het Nobelcomité. Bialiatski zit sinds 2020 vast zonder proces.