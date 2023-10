Hunter Biden ontkent dat hij wapenwet heeft overtreden

Hunter Biden zou in 2018 een revolver hebben gekocht, terwijl hij ook illegale drugs gebruikte. Een strafbaar feit waar in Amerika in theorie 25 jaar gevangenisstraf op staat. Toch gaan in de praktijk veroordeelden voor dit soort misdrijven zelden de cel in.

'Was geen bedreiging'

Tot een veroordeling in de zaak van Hunter is het nog niet gekomen, hij pleitte vandaag namelijk onschuldig. Abbe Lowell, zijn advocaat, zei in een verklaring dat zijn cliënt 'elf dagen lang een ongeladen wapen in bezit had, maar op dat moment geen bedreiging vormde voor de openbare veiligheid'. Hij stelde dat op dit moment juist de aanklager een 'ernstige bedreiging vormde voor het rechtssysteem' omdat die 'buigt voor politieke druk'.

Hunter Biden werd ook twee keer aangeklaagd omdat hij op formulieren zou hebben gelogen over zijn drugsverslaving.

De zitting duurde vanmiddag slechts 19 minuten, schrijft de zender CNN. Volgens hen was het ondanks de korte duur wel een historisch moment: nooit eerder moest een kind van een zittende president voor de rechtbank verschijnen om strafrechtelijke vervolging aan te vechten.