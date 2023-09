20 mensen overleden door explosie in Nagorno-Karabach

Een explosie in een brandstofopslag in Nagorno-Karabach heeft aan zeker twintig mensen het leven gekost. Nog eens 290 mensen zijn gewond geraakt, van wie een deel in levensgevaar is. Dat zeggen de Armeense autoriteiten in het gebied.

De explosie deed zich voor nabij een weg tussen de hoofdstad Stepanakert en Askeran. De separatistische Armeense autoriteiten zeiden eerder al dat de hulpdiensten in het gebied niet zijn toegerust om zulke aantallen slachtoffers te behandelen. De oorzaak van de ontploffing is nog onduidelijk. 13.000 mensen op de vlucht Nagorno-Karabach hoort formeel bij Azerbeidzjan, maar de grotendeels Armeense bevolking had tot voor kort een grote mate van zelfstandigheid. In Nagorno-Karabach zijn ruim 13.000 mensen op de vlucht geslagen en naar Armenië getrokken. Na de invasie van Azerbeidzjan, waar zowel de separatisten als de Russische vredessoldaten weinig tegen konden of wilden doen, lijkt daar een einde aan te komen. Dinsdag is er een ontmoeting tussen het Armeense bestuur en de Azeri in Brussel. Volgens de Armeense regering in Jerevan zijn inmiddels 13.350 mensen uit Nagorno-Karabach naar Armenië gevlucht. De familie van Nara zit in Nagorno-Karabach, we spraken haar een kleine week geleden. Haar verhaal zie je hieronder: Nara's familie zit in Nagorno-Karabach: 'Niks meer van ze gehoord' 02:47 ✕ Nara hoorde niks van ze.