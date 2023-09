Philip rijdt van ingestorte brug in VS en verdrinkt: Google Maps voor de rechter

Dat is te lezen in documenten van de rechtbank. Het ongeluk gebeurde een jaar geleden, op 30 september 2022. Paxson, vader van twee kinderen, was die dag onderweg naar huis na een verjaardagsfeestje van zijn dochter. Hij had dat feestje - met kampeerthema - georganiseerd bij een vriend in Hickory, in de Amerikaanse staat North Carolina.

Na het feestje reden hij en zijn vrouw afzonderlijk van elkaar weer naar huis. Paxson had Google Maps aangezet, want hij was nog nooit bij zijn vriend geweest en kende de buurt dus niet. Maps zou hem die avond hebben gezegd om de Snow Creek Bridge op te rijden.