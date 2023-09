Franse jongen (14) bedreigde trans meisje met de dood, aangehouden midden in de klas

Na de ongebruikelijke aanhouding is er in Frankrijk een discussie ontstaan over de aanpak van de politie. 'Was dat nou wel nodig, die arrestatie midden in de klas?', vragen meerdere ouders van leerlingen op dezelfde school zich af. Maar de Franse minister van onderwijs en jeugdzaken, Gabriel Attal, reageerde daar gisteren stellig op: "We hebben het over bedreigingen met het doorsnijden van de keel en zelfmoord. Dit zijn zeer ernstige woorden, die je misselijk maken."

'Onze kinderen beschermen'

En daar moet een stevig antwoord op komen, benadrukt Attal. "Dit is hoe we zullen omgaan met de plaag van intimidatie, dit is hoe we ook onze kinderen zullen beschermen, door deze zeer krachtige boodschappen te sturen. Het is duidelijk dat dat vragen kan oproepen. We zullen ook onderzoeken wat er hier precies is gebeurd. Maar we moeten heel standvastig zijn."