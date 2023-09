Beth heeft Down én is model op Fashion Week: 'Gezicht van de mode veranderen'

In twee verschillende outfits schitterde Beth Matthews vrijdagavond op de catwalk van de London Fashion Week. De 23-jarige vrouw uit Engeland wil als model laten zien dat het leven van iemand met het syndroom van Down 'niet anders is dan dat van anderen'. "Ik wil het gezicht van de mode veranderen."

Je komt er niet zomaar: op de 'runway' van de London Fashion Week. De kledingbeurs met meer dan 250 ontwerpers trekt jaarlijks een wereldwijd publiek van de meest invloedrijke mensen uit de modewereld. Als je daar als model de ontwerpen aan mag doen van de gerenommeerde kledingontwerpers, heb je het goed voor elkaar. En dat realiseert Beth Matthews uit de Britse stad Swansea zich wel. Ze vertelde aan de Britse omroep BBC dat ze 'erg opgewonden was' dat ze mocht gaan lopen op één van de bekendste catwalks van de wereld. Vrijdag was het dan zo ver, namens het modemerk Goose Island (zie video hieronder) kreeg ze twee verschillende outfits aan. View this post on Instagram A post shared by Beth Matthews 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@bethmatthews_zebedee) Dat een model met het syndroom van Down model staat op zo'n grote show gebeurt niet vaak. Maar toch willen Beth en haar moeder Fiona niet dat mensen het 'bijzonder' vinden. "Haar leven is niet anders dan dat van de meeste mensen en ze probeert die boodschap over te brengen", sprak Fiona tegen de Britse journalisten. 'Awh' uit publiek Maar hoewel Beth volgens haar moeder net zo hard werkt als andere modellen en hetzelfde betaald krijgt, hoort ze nog vaak op de catwalk 'awhs' vanuit het publiek. En nee, Fiona en Beth geloven niet dat zij dat - en dus de kijk van anderen op mensen met het syndroom van Down - zomaar om kunnen gooien. Maar de wereld een paar centimeter veranderen, moet wel lukken hopen ze. View this post on Instagram A post shared by Cristina (@cristina.busca.photography) Fiona: "De medische professionals waren bij de geboorte erg negatief over wat voor soort leven wij zouden krijgen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat ze stoppen met het geven van die boodschap. Iedereen heeft dezelfde rechten om het beste leven te leiden. Niemand verdient het meer of verdient het minder." Om die boodschap te benadrukken, probeert Beth mensen te inspireren met haar modellenwerk. En dat lukt aardig, want sinds vorig jaar heeft ze een contract bij Zebedee. Dit is een modellenbureau dat inclusief wil zijn en zo ook mensen met een handicap vertegenwoordigt. 'Kippenvel' Ze had al een paar fotoshoots achter de rug, maar de runway kan nu ook worden afgestreept van haar wensenlijstje. Beths moeder kan niet anders dan trots zijn, vertelt ze. "Als ik zie hoe zij mensen laat geloven dat hun kinderen alles kunnen, krijg ik er kippenvel van." Lees ook: Eerste barbie met syndroom van Down op de markt