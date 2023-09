Weer een dodelijke aanval van hond in VK: eind dit jaar bully XL verboden

Het leidde tot een flinke discussie in het land: moet de overheid dit soort honden gaan verbieden? De minister van Binnenlandse Zaken noemde de hondensoort 'dodelijk gevaarlijk voor kinderen' en gaf afgelopen maandag aan met spoed te onderzoeken of ze dit ras kan verbieden.

Dat onderzoek is nu in een stroomversnelling gekomen, want gisteren vond er weer een aanval plaats in het Verenigd Koninkrijk. Dit keer liep het slechter af: in het Britse Staffordshire werd een man aangevallen door twee honden. Hij liep meerdere verwondingen op en stierf later in het Queen Elizabeth Hospital in Birmingham. Later werd een 30-jarige man aangehouden op verdenking van het niet onder controle hebben van zijn honden.

De politie kon gisteren nog niet vertellen om wat voor soort honden het ging, maar zojuist heeft premier Sunak bekendgemaakt dat het 'vermoedelijk weer gaat om de Amerikaanse bully XL'. "Het is een gevaar voor onze gemeenschappen, vooral voor onze kinderen. Ik deel de afschuw van het land over de recente video's die we allemaal hebben gezien", sprak Sunak op X.