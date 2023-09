Republikeinen starten impeachment-onderzoek naar Biden: 'Lijkt op wraak'

Maar het instellen van een impeachment-onderzoek geeft de Kamercommissie ruimte om verder te spitten. Mouthaan: "Dit lijkt wraak van de republikeinen die woest waren dat een democratische meerderheid president Trump impeachte. Op de dag van de inauguratie van Biden riepen sommige afgevaardigden al dat ze Biden zouden proberen af te zetten."

Net als Trump

Oud-president Trump werd twee keer geïmpeacht door het Huis van Afgevaardigden: in 2019 omdat hij de Oekraïense president Zelenski onder druk zette om negatieve informatie over Joe Biden te leveren in ruil voor raketten, en in 2021 omdat hij urenlang niet ingreep terwijl zijn aanhangers het parlement bestormden.

Als het Huis besluit tot impeachment, wordt er een rechtszaak gehouden in de senaat. In beide gevallen was er geen meerderheid van senatoren te vinden die Trump uit zijn ambt wilde verwijderen, en werd hij dus vrijgesproken.

'War room in gericht'

Het Witte Huis heeft al een 'war room' ingericht, een club van advocaten en PR-strategen die advies geven aan de president hoe om te gaan met de impeachment. Mouthaan: "Het lijkt erop dat de democraten dit neer zullen zetten als partijdige acties gebaseerd op drijfzand."

"De vraag is hoe succesvol dat zal zijn. Biden is een ongeliefde president die in de ogen van een ruime meerderheid van de Amerikanen te oud is om hun land te leiden. De republikeinen geven nu twijfelende kiezers een extra reden om niet op te komen dagen in het stemhokje."

Onze correspondent Erik Mouthaan legt je in onderstaande video uit hoe de president van Amerika ontslagen kan worden.