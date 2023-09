Populaire tiktokker uit VS opgepakt: seks met minderjarige gefilmd

De 29-jarige Rockwell maakt op het platform vooral filmpjes waarop hij als leraar Engels te zien is. Als Leraar Luke probeert hij anderen de Engelse taal bij te spijkeren.

Rockwell doet dat niet alleen online, maar hij werkt ook in Thailand als leraar. Zo geeft hij in Bangkok Engelse les aan de lokale bevolking.

Ook gefilmd

Het dagblad de Bangkok Post schrijft dat hij nu is opgepakt in de wijk Watthana in Bangkok. Volgens de politie zou hij namelijk seks hebben gehad met een 16-jarig meisje en dit ook hebben gefilmd.