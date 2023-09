Spanje geteisterd door noodweer, twee toeristen overleden

In Alcanar, een stadje halverwege Valencia en Barcelona, was een uitgaansverbod van kracht. Ook werden de circa tienduizend inwoners opgeroepen zo hoog mogelijk in hun huizen te gaan zitten.

In 24 uur is 215 liter regen per vierkante meter gevallen en de autoriteiten vreesden grote overstromingen. Het uitgaansverbod is inmiddels ingetrokken, maar burgers wordt nog altijd geadviseerd binnen te blijven.

Meteoroloog Marc de Jong van Buienradar spreekt over 'absurde hoeveelheden regen'. En dat in Spanje, waar het de laatste tijd juist zo droog was. "De bodem neemt het water dan niet snel op, waardoor overstromingen kunnen ontstaan."

Hoe dat werkt zie je in onderstaande video: