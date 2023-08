Warm water als brandstof: waarom Idalia verraderlijk snel een gevaarlijke orkaan werd

Een andere belangrijke reden - specifiek voor de ontwikkeling van orkaan Idalia - is de plek waar hij zich bevindt. Idalia raasde de afgelopen dag af op de westkust van Florida, in de Golf van Mexico dus. Het water daar is relatief ondiep, en daardoor extra warm.

Water bij ons te koud

Doordat orkanen zoveel water opzuigen, kunnen ze soms voor hun eigen ondergang zorgen als ze op een kouder gedeelte van de oceaan stuiten. Van binnenuit wordt de storm dan als het ware geblust, schrijven de onderzoekers. "Dat is ook de reden waarom we in Nederland geen last hebben van orkanen, het water is bij ons te koud", zegt meteoroloog Dorrestein.

In het geval van Idalia gebeurde dat dus zeker niet. Op onderstaande beelden zie je hoe Idalia zich in een paar dagen ontwikkelde: