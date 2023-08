Iedereen gered uit kapotte kabelbaan Pakistan

De kabelbaan werd gebruikt om van en naar school te gaan, zoals niet ongebruikelijk is in het bergachtige gebied. Volgens de rector van die school zijn de kinderen tieners.

Kabel gebroken

De lift hing aan twee kabels, waarvan er een is gebroken. Hoe hoog de lift hangt, is niet helemaal duidelijk. Schattingen van de autoriteiten lopen uiteen van ongeveer 275 meter tot 365 meter.

De Pakistaanse televisiezender Geo News belde eerder met een van de mannen in de lift. "Help ons in godsnaam", zei de 20-jarige Gulfaraz. "We zitten nu al bijna vijf uur vast in de lucht. Het is zo erg dat een man al is flauwgevallen." Ook de BBC heeft met hem gebeld. Hij stelt dat de zes tieners die aan boord waren 10 tot en met 16 jaar oud zijn. Een 16-jarige zou hartklachten hebben en buiten bewustzijn zijn geraakt.