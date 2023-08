Zeker twintig doden door natuurbranden Griekenland

De Griekse media spreken over een afschuwelijke aanblik. De autoriteiten zeggen dat alle slachtoffers mannen waren en dat twee van hen kinderen waren.

Zoekacties bezig

Het dorp bevindt zich in de regio Evros, in het grensgebied met Turkije. In deze regio komen vaak migranten binnen, aldus de brandweer.

De lichamen zijn gevonden in de buurt van Dadia, een nationaal park dat daar ligt. Eerder was in het getroffen gebied ook al een lichaam van een mogelijke migrant gevonden.

In de video hieronder zie je beelden van de brand: